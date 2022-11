Em Genebra, Rússia defende que todas as regras da Convenção de Armas Biológicas sejam obrigatórias

Tendo começado hoje (28) e com duração até 16 de dezembro, a 9ª Conferência de Revisão dos Estados Partes da BWC foi aberta no início do dia em Genebra.

O novo protocolo à(BWC, na sigla em inglês) proposto por Moscou fortalecerá o tratado internacional de não proliferação ao tornar obrigatórias todas as suas disposições, disse o representante permanente da Rússia no Escritório da ONU e outras organizações internacionais em Genebra,, nesta segunda-feira (28).

No sábado (26), o tenente-general, Igor Kirillov, chefe das Tropas de Proteção Nuclear, Biológica e Química do Ministério da Defesa da Rússia, disse que a Moscou defenderia na conferência a complementação do BWC com um protocolo listando patógenos proibidos e delineando um mecanismo de verificação.