Meta multada por vazamento de dados – CMIO

Desde o ano passado, a empresa foi condenada a pagar quase US$ 1 bilhão pelo regulador de privacidade da Irlanda

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) multou a Meta em $ 275 milhões na segunda-feira por um vazamento de dados que comprometeu as informações pessoais de mais de 500 milhões de usuários do Facebook. Com a tarefa de fazer cumprir a lei de privacidade da UE, o cão de guarda irlandês atingiu a Meta com mais de US$ 945 milhões em multas desde outubro passado.

A DPC anunciou a multa em um comunicado, afirmando que várias ferramentas de busca do Facebook e Instagram oferecidas a desenvolvedores terceirizados pela Meta foram usadas para obter as informações pessoais dos usuários – incluindo endereços de e-mail, locais e números de telefone – entre maio 2018 e setembro de 2019.

Cerca de 553 milhões de usuários em 106 países foram afetados, e seus dados foram parar em um “fórum de hackers,” de acordo com um artigo do Insider em abril passado. A investigação da DPC começou logo após a publicação da reportagem.

A decisão do DPC ocorre dois meses depois de multar a Meta em cerca de US$ 420 milhões por manipular dados de usuários menores de idade no Instagram, e oito meses depois de atingir a gigante da tecnologia com uma multa de US$ 17 milhões por violações de dados anteriores. A empresa também foi multada em cerca de US$ 233 milhões pela DPC em outubro passado por violações transparentes relacionadas ao seu serviço de mensagens WhatsApp.













No total, a DPC multou a Meta em cerca de US$ 945 milhões desde outubro passado, embora isso represente menos de 1% da receita da empresa em 2021. O cão de guarda está conduzindo atualmente 13 investigações adicionais sobre as atividades da Meta.

A maioria das grandes empresas de tecnologia, incluindo Google, Apple, Facebook e Twitter, tem sua sede na UE na Irlanda, em grande parte devido à baixa taxa de imposto corporativo do país. Assim, coube ao DPC garantir que essas empresas cumpram o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE, uma lei de privacidade abrangente promulgada em 2018.

O DPC tem sido acusado de ser lento para agir. Um relatório do Irish Council for Civil Liberties no ano passado constatou que, no momento da publicação, o DPC ainda não havia agido em 98% dos casos de GDPR encaminhados à Irlanda. “A aplicação do GDPR da UE contra a Big Tech está paralisada pelo fracasso da Irlanda em entregar projetos de decisão sobre os principais casos transfronteiriços” a conta lida.