Nina Jankowicz conseguiu um emprego como embaixadora dos formuladores de políticas e meios de comunicação dos EUA para um grupo ativista do Reino Unido.

O ex-czar da desinformação do governo do presidente Joe Biden, que renunciou em meio a controvérsias no início deste ano, registrou-se como agente estrangeiro representando um grupo ativista do Reino Unido que defende a censura de discursos que considera censuráveis.

Nina Jankowicz apresentou sua documentação de registro ao Departamento de Justiça dos EUA no início deste mês, identificando-se como representante do Centro de Resiliência da Informação (CIR) com sede em Londres. Seu trabalho com o CIR incluirá servir como embaixadora do grupo junto aos formuladores de políticas, meios de comunicação e empresas de tecnologia dos EUA.

Jankowicz renunciou ao cargo de diretor do recém-criado Conselho de Governança de Desinformação dos EUA em maio passado, depois que o governo “pausado” a iniciativa em meio ao clamor público de que poderia operar como um orwelliano “Ministério da Verdade”. Ela pediu que os usuários do Twitter, incluindo ela mesma, fiscalizassem os comentários na plataforma de mídia social, editando tuítes que consideravam falsos ou enganosos.













Jankowicz também foi criticada por ser ela mesma uma fornecedora de informações falsas. Por exemplo, ela chamou o furo do New York Post de outubro de 2020 sobre o laptop abandonado de Hunter Biden de “Produto da campanha Trump” e alertou que militantes partidários do então presidente Donald Trump apareceriam nas urnas para intimidar os eleitores.

Ela também propôs que as plataformas de Big Tech censurassem as alegações de que o Covid-19 vazou de um laboratório chinês e alegou que a zombaria online da vice-presidente Kamala Harris era uma ameaça à segurança nacional e à democracia.

O CIR, que é parcialmente financiado pelo governo do Reino Unido, se apresenta como um órgão independente “empresa social” que combate a desinformação, expõe os abusos dos direitos humanos e combate o comportamento online que considera prejudicial para mulheres e pessoas não brancas. Seus conselheiros incluem a ex-analista da CIA Cindy Otis e o ex-presidente da Estônia Toomas Hendrik Ilves, que liderou a adesão de seu país à OTAN.

Muitos dos comentários do grupo são anti-Rússia, especialmente no que se refere ao conflito na Ucrânia. Ele acusou as forças russas de cometer vários crimes de guerra e alegou que Moscou deportou ilegalmente civis ucranianos para a Rússia. No ano passado, o CIR afirmou ter descoberto uma rede coordenada de contas de mídia social que postavam propaganda do Partido Comunista Chinês.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O ‘Ministério da Verdade’ da América não acabou: Washington oficial não abandonou seu plano de controlar as redes sociais

O cofundador do CIR, Ross Burley, ex-agente do Ministério das Relações Exteriores britânico, pediu publicamente que as plataformas de mídia social banissem certos jornalistas e veículos independentes, como o Grayzone, que ele chamou de “Roupa de propaganda russa.”