MOSCOU, 29 de novembro – RIA Novosti. O chefe do Sindicato dos Jornalistas da Rússia, Vladimir Solovyov, falando sobre a recusa de credenciamento a um correspondente da RIA Novosti em uma reunião do Conselho Ministerial da OSCE, falou sobre a posição russofóbica das autoridades polonesas.

As autoridades polonesas negaram o credenciamento de correspondente da RIA Novosti para cobrir a reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da OSCE (CMFA), que será realizada nos dias 1 e 2 de dezembro em Lodz. Imediatamente após o início do procedimento de credenciamento, o correspondente da RIA Novosti em Varsóvia apresentou um pedido oficial para o evento e recebeu a resposta de que o credenciamento foi aprovado. No entanto, posteriormente o correspondente recebeu uma carta informando que “o pedido de credenciamento de mídia foi indeferido durante a verificação”. Ao mesmo tempo, um pedido aos organizadores para explicar os motivos da recusa ficou sem resposta.

17:08 O Conselho da Federação considerará a recusa de um correspondente da RIA Novosti em credenciamento ao Conselho Ministerial da OSCE

“Claro, isso é uma violação de todos os acordos e regras possíveis, mas agora tudo pode ser esperado do lado polonês, depois que eles recusaram o ministro das Relações Exteriores”, disse Solovyov à RIA Novosti.

Ele acredita que é inútil tentar influenciar as autoridades por meio de organizações jornalísticas internacionais na atual situação política.

“Não apoio a recusa total em cooperar se de alguma forma for possível trabalhar com pessoas em algum lugar. Em muitos países ocidentais, existem pessoas que entendem corretamente a situação e apóiam a Rússia, é claro, você precisa trabalhar com elas. Mas o as autoridades, é claro, assumem uma posição russofóbica”, concluiu.

A Comissão do Conselho da Federação sobre Política de Informação considerará e avaliará a situação com a recusa de um correspondente da RIA Novosti em ser credenciado no Conselho Ministerial da OSCE. A Duma Estatal, comentando a recusa das autoridades polonesas, disse à RIA Novosti que tais atos “grosseiros” são cometidos apenas por “políticos fracos e incompetentes”.

Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da Polônia confirmou sua recusa em permitir que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, participasse da reunião. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou a decisão da Polônia de “sem precedentes e provocativa”.

Além disso, os parlamentares russos tiveram seus vistos negados para participar da sessão de outono da Assembleia Parlamentar (AP) da OSCE, realizada em Varsóvia de 24 a 26 de novembro.