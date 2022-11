Milhares prontos para invadir a fronteira sul dos EUA – mídia – CMIO

As pessoas estão se aglomerando no México e aguardando a expiração de uma lei que agilizou a remoção de migrantes ilegais

Milhares de migrantes estão acampados no lado sul da fronteira EUA-México esperando a revogação do Título 42 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que permitia a remoção rápida de imigrantes ilegais por motivos de saúde pública, de acordo com o meios de comunicação. Os aspirantes a imigrantes planejam buscar asilo em massa assim que a ordem expirar.

Acampamentos fronteiriços em locais como Juarez, Puerto Palomas e Tijuana estão lotados de migrantes à espera de uma chance de buscar asilo nos EUA após o término de uma política da era Trump. Permitiu que as autoridades de imigração recusassem migrantes nos portos de entrada ou os expulsassem de volta ao seu país de origem, a fim de impedir a propagação do Covid-19. Cerca de 14.000 migrantes estão esperando apenas em Juarez, de acordo com a inewsource, com vários abrigos funcionando com capacidade dupla.

O Título 42 foi derrubado no início deste mês pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Emmet Sullivan, e o governo Biden não contestou a decisão, apenas solicitando um período de carência de cinco semanas para se preparar para a retomada dos procedimentos de asilo.













Embora a medida fosse revogada em 21 de dezembro, 15 estados controlados pelos republicanos na semana passada entraram com pedido para mantê-la, argumentando que abolir a ordem “prejudicar diretamente” os estados e o país em geral. “Onde quer que esses estrangeiros cheguem, eles imporão encargos financeiros aos estados que os hospedam involuntariamente.”, disse o documento, conforme relatado pela CNBC.

No início deste ano, o Texas declarou estado de emergência devido ao número sem precedentes de estrangeiros ilegais que atravessam a fronteira, e os governadores de alguns estados fronteiriços começaram a transportar migrantes de ônibus para “governados pelos democratas”.cidades santuário” para forçar seus líderes a confrontar os resultados de suas políticas.

Uma estimativa de maio do Departamento de Segurança Interna previu que a revogação do Título 42 resultaria em até 18.000 migrantes entrando nos EUA pela fronteira sul todos os dias. O deputado Andy Biggs previu um número ainda maior em abril, dizendo aos repórteres que a fronteira poderia receber até 30.000 novas chegadas todos os dias.

Atualmente, a Alfândega e Proteção de Fronteiras registra, em média, pelo menos 6.200 pessoas que cruzam a fronteira diariamente.