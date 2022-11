Situação energética na Ucrânia é quase catastrófica, diz relatório

A situação energética em algumas regiões da Ucrânia é quase catastrófica. É o que aponta um documento do Ministério da Defesa da Ucrânia feito com base em um relatório elaborado pela empresa nacional de energia da Ucrânia NPC Ukrenergo, ao qual autoridades da República Popular de Lugansk (RPL) tiveram acesso.

“O Ministério da Defesa da Ucrânia recebeu materiais de análises da NPC Ukrenergo, segundo os quais a situação em torno do setor de energia em algumas regiões após ataques de mísseis russos às instalações de sistema de energia é quase catastrófica. As capacidades de energia de várias regiões foram reduzidas em mais de 60 por cento”, diz o documento.

O texto enfatiza que tal situação pode levar a um acirramento nos ânimos de protesto entre a população e aponta para a escassez de equipes qualificadas e materiais no reparo das instalações elétricas e para o aumento nas tentativas de empresários de driblar as restrições ao consumo de eletricidade por meio de ligações clandestinas às linhas elétricas.

Desde então, alertas de ataques aéreos foram anunciados em regiões da Ucrânia todos os dias, às vezes em todo o país. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse, no dia 1º, que cerca de 40% da infraestrutura de energia da Ucrânia havia sido danificada, levando a grandes interrupções de energia. Após as greves do dia 15, o primeiro-ministro do país, Denys Shmygal, anunciou que quase metade do sistema de energia já havia sido desativado.