Macron inicia visita aos EUA para encontro com Biden

As conversas entre os dois líderes também vão abordar o preço do gás que os EUA vendem para a Europa. Anteriormente, Macron criticou os Estados Unidos por padrões duplos em sua abordagem para definir os preços do gás, que, como observou o presidente francês, são várias vezes mais baratos no mercado doméstico americano do que na Europa. Como informou o Politico, Macron tentará ver se o presidente dos EUA pode oferecer gás à Europa a um preço mais baixo.