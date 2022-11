Elon Musk ameaça ‘guerra’ contra a Apple – CMIO

O CEO do Twitter acusou a gigante da tecnologia de retirar sua publicidade após sua aquisição

O novo chefe do Twitter, Elon Musk, acusou a Apple de “odiar a liberdade de expressão na América” e fazendo vários movimentos hostis contra a plataforma. O bilionário lançou o ataque contra a empresa em um tópico no Twitter na segunda-feira.

“A Apple praticamente parou de anunciar no Twitter”, Musk afirmou, acrescentando em um post separado que a empresa “também ameaçou retirar o Twitter de sua App Store, mas não nos disse por quê.”

O empresário denunciou a Apple por suprimir ativamente a liberdade de expressão, lançando uma pesquisa sobre se a empresa “deve publicar todas as ações de censura tomadas que afetam seus clientes.”

Em apenas duas horas, quase um milhão de usuários do Twitter participaram, com mais de 85% votando a favor da mudança.

A Apple deve publicar todas as ações de censura tomadas que afetam seus clientes —Elon Musk (@elonmusk) 28 de novembro de 2022

Aumentando seu ataque à gigante da tecnologia, Musk também escreveu sobre “um imposto secreto de 30% sobre tudo o que você compra na App Store.” Na verdade, a comissão de 30% obtida pela Apple há muito é amplamente criticada e até gerou uma grande batalha judicial contra a Epic Games, que a empresa acabou perdendo.

O bilionário acompanhou sua revelação com um meme, aparentemente dando a entender que estava pronto para ir para “guerra” contra a Apple sobre a comissão de 30%.

Musk também reiterou sua promessa de tornar o próprio Twitter mais transparente e prometeu publicar dados sobre as práticas de censura que a plataforma vinha implementando antes de sua aquisição.

Os arquivos do Twitter sobre a supressão da liberdade de expressão serão publicados em breve no próprio Twitter. O público merece saber o que realmente aconteceu…

O Twitter passou por um período de turbulência depois que Musk se tornou seu novo CEO no final de outubro, vendo o que ele chamou de “queda maciça na receita” nas últimas semanas. O bilionário culpou a espiral descendente pela perda de anunciantes, muitos dos quais interromperam suas campanhas no Twitter em meio às reformas da plataforma. As mudanças incluíram demitir metade da força de trabalho da empresa, incluindo as equipes responsáveis ​​por comunicações, ‘curadoria’ de conteúdo, direitos humanos e ética da IA, além de cobrar dos usuários pelo recurso de verificação do Twitter.