China acusa Londres de calúnia maliciosa após incidente com jornalista

Na terça-feira, o jornal Evening Standard, citando fontes do Ministério das Relações Exteriores britânico, informou que Zheng Zeguang foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores britânico após o incidente com a detenção e suposto espancamento de um jornalista da BBC. Foi relatado que o secretário de Relações Exteriores James Cleverley exigiria uma explicação do embaixador chinês sobre o incidente com o jornalista Ed Lawrence em Xangai.