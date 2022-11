Importações europeias de gás natural da Rússia aumentam mais de 40% nos 10 primeiros meses do ano

As informações foram divulgadas pelo jornal Financial Times na segunda-feira (28).

“As importações da Rússia durante esse período subiram para 17,8 milhões de metros cúbicos, um aumento de 42% em comparação com o mesmo período de 2021, com França, Bélgica, Espanha e Países Baixos absorvendo quase todos os volumes”, diz a reportagem.

O gás russo representava 16% do volume que a Europa importava pela via marítima entre janeiro e outubro.

Esses números, de acordo com o Financial Times, destacam como é difícil para a União Europeia abrir mão do gás russo, apesar de suas tentativas de obtê-lo com fontes alternativas.