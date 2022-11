China deve pressionar a Coreia do Norte a abandonar as armas nucleares – Seul – CMIO

O presidente argumentou que as hostilidades na península coreana estavam aumentando os gastos militares na região e além, dizendo que isso traria “mais implantações de aviões de guerra e navios americanos.” Ele observou que Seul e Washington concordaram recentemente em estacionar estações adicionais “ativos estratégicos” na área, incluindo porta-aviões e bombardeiros de longo alcance, em resposta a um número recorde de testes de armas norte-coreanos este ano.

Os comentários de Yoon ecoaram comentários semelhantes do conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, antes de uma recente reunião entre o presidente Joe Biden e seu colega chinês Xi Jinping, na qual ele disse que a busca contínua por armas nucleares da Coreia do Norte levaria a uma maior presença militar dos EUA na Ásia.

Questionado sobre como a Coreia do Sul e seus aliados reagiriam caso o Norte realizasse outro teste nuclear, Yoon alertou sobre uma resposta. “não visto no passado,” mas se recusou a entrar em detalhes. “Seria extremamente imprudente para a Coreia do Norte realizar um sétimo teste nuclear”, disse. ele disse à tomada.

No entanto, embora Yoon tenha sugerido que Pyongyang é o único culpado pelas recentes escaladas, as autoridades chinesas frequentemente criticam os jogos de guerra conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, dizendo que tais operações militares servem apenas para inflamar a situação e provocar respostas cada vez mais duras do Norte. A RPDC, por sua vez, denunciou repetidamente os exercícios americanos-sul-coreanos como preparativos para um ataque e retaliou com uma série de demonstrações de mísseis, foguetes e artilharia este ano, até mesmo testando dois mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) no início deste mês.

Embora Washington também tenha se apoiado em Pequim para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte para mudar várias de suas políticas, as autoridades reconheceram que a China pode simplesmente não ter a capacidade de influenciar seu vizinho, com o presidente Joe Biden dizendo no início deste mês que não está claro se a República Popular pode “ao controle” Pyongyang ou impedir um futuro teste nuclear.