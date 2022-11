Comissão Europeia: este inverno na Europa será desafiador, mas no próximo haverá mais dificuldades

“Acho que o desafio maior do que os próximos meses e este inverno será realmente o inverno de 2023/24, porque vemos que os mercados globais de energia, e os mercados globais de gás em particular, permanecem um tanto desequilibrados”, acrescentou.

De acordo com ela, a Europa costumava receber cerca de 40% do seu gás a partir da Rússia, mas neste mês só tem recebido 7% . Contudo, a UE também viu um aumento na oferta de outros parceiros, incluindo os Estados Unidos.

A União Europeia continua envolvida em negociações para definir um teto de preços de compra do petróleo russo, como parte de um esforço liderado pelos EUA para reduzir as receitas da Rússia com as vendas de recursos energéticos, concluiu a autoridade.