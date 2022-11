EUA aprovam venda de armas a requerente da OTAN – CMIO

O possível acordo com a Finlândia envolve mísseis táticos e bombas deslizantes, diz o Departamento de Defesa

O Departamento de Estado dos EUA deu sinal verde para a venda potencial de mísseis táticos, bombas planadoras e equipamentos relacionados para a Finlândia, informou o Departamento de Defesa.

Helsinque, que pretende se juntar ao bloco militar da OTAN liderado pelos EUA, deve receber 40 mísseis táticos AIM 9X Block II e 48 armas AGM-154 Joint Stand Off, informou a Agência de Cooperação em Segurança da Defesa (DSCA) em um comunicado na segunda-feira. .

A nação nórdica planeja usar as munições, produzidas pelo conglomerado de defesa Raytheon, para sua frota de aeronaves, acrescentou.

O acordo "apoiará a política externa e a segurança nacional dos EUA, melhorando a segurança de um parceiro de confiança, que é uma força importante para a estabilidade política e o progresso econômico na Europa", disse o DSCA.













“A proposta de venda deste equipamento e suporte não alterará o equilíbrio militar básico na região”, a agência insistiu.

A Finlândia, que compartilha uma fronteira terrestre de 1.340 quilômetros (832 milhas) com a Rússia, se inscreveu para ingressar na OTAN junto com sua vizinha Suécia, em maio, expressando preocupações com a segurança em meio à operação militar de Moscou na Ucrânia.

As candidaturas das duas nações nórdicas estão atualmente sendo retidas por Türkiye, que acusou Helsinque e Estocolmo de abrigar membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e outros grupos, vistos por Ancara como organizações terroristas.

A Rússia disse que a inclusão da Finlândia e da Suécia na Otan não tornará o continente europeu mais estável e seguro, e prometeu ajustar sua postura militar na região norte se o bloco adicionar dois novos membros.