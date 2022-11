Primeiro-ministro do Reino Unido proclama nova era nas relações com a China – CMIO

Rishi Sunak diz que os dias de estreita cooperação econômica com Pequim acabaram, já que o país representa um desafio aos interesses de Londres

O primeiro-ministro britânico disse que o período de comércio crescente com a China, baseado em interesses econômicos mútuos, acabou. Rishi Sunak descreveu Pequim como um rival, ao prometer evitar um “simplista” abordagem de confronto.

Fazendo um discurso no Banquete do Lord Mayor em Londres na segunda-feira, Sunak disse: “Sejamos claros, a chamada ‘era de ouro’ acabou, assim como a ideia ingênua de que o comércio levaria a reformas sociais e políticas.”

O termo que ele usou foi uma aparente referência a comentários feitos em 2015 pelo então chanceler George Osborne, que ecoou a caracterização do embaixador chinês das relações sino-britânicas como tendo entrado em um “era dourada.”

O primeiro-ministro enfatizou que reavaliar os laços não significa que a Grã-Bretanha vai abraçar “retórica simplista da Guerra Fria” ao lidar com o que ele descreveu como um “desafio sistêmico aos nossos valores e interesses.”

Ele passou a acusar a liderança chinesa de se tornar cada vez mais autoritária.













Para ilustrar seu ponto de vista, Sunak citou a resposta das autoridades chinesas aos protestos anti-bloqueio em andamento em todo o país, dizendo que Pequim “optou por reprimir ainda mais” em vez de abordar as queixas das pessoas.

No entanto, o primeiro-ministro disse que, apesar das dificuldades, o Reino Unido não pode “simplesmente ignoram a importância da China nos assuntos mundiais – para a estabilidade global ou questões como a mudança climática.”

Sunak prometeu fortalecer as relações da Grã-Bretanha com nações afins, particularmente “amigos na Commonwealth, nos Estados Unidos, nos estados do Golfo, em Israel e outros,” dizendo que os detalhes dessa cooperação mais profunda serão revelados no próximo ano.

O primeiro-ministro britânico sublinhou que garantir o “segurança econômica” e resiliência é uma das principais prioridades de seu gabinete. Como exemplo, ele citou a recente decisão do governo de bloquear a venda de £ 63 milhões (US$ 76 milhões) da fabricante de semicondutores Newport Wafer Fab para a empresa chinesa Nexperia, bem como o banimento da rede 5G da Huawei do Reino Unido.

O primeiro-ministro concluiu apelando ao Reino Unido para “fazer as coisas de forma diferente” e não para “escolher o status quo.” Isso, argumentou Sunak, ajudará a garantir que os valores britânicos prevaleçam, apesar da crescente concorrência de potências como a China.