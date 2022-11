Defense News: se Alemanha fornecer mísseis Patriot, terá de enviar tropas para a Ucrânia

Segundo o autor, desde fevereiro deste ano, Berlim tem apoiado Kiev com armas e equipamento militar, mas não deixando que as Forças Armadas alemãs interviessem no conflito de forma direta.

Anteriormente, a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, comunicou que foi alcançado um acordo com a Polônia sobre o patrulhamento do espaço aéreo com caças Eurofighter e a instalação no país do sistema de mísseis Patriot.