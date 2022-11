A CE falou sobre as divergências sobre o mecanismo de limitação dos preços do gás

A 22 de novembro, a CE apresentou um projeto de mecanismo provisório de ajustamento do mercado do gás como mais uma medida de combate à crise energética. A CE espera que o mecanismo ajude a reduzir a volatilidade no mercado de gás e proteja os residentes e empresas da UE de aumentos acentuados nos preços do gás. Esta proposta foi discutida pelos ministros de energia dos países da UE em reunião extraordinária em 24 de novembro, e até agora não foi acordada por eles.

Quando o mecanismo estiver em funcionamento, não serão realizadas as respetivas transações a um preço superior a 275 euros. No entanto, este é um nível muito alto. O preço de liquidação de um futuro TTF mensal ultrapassou 275 euros em toda a história da existência deste hub por apenas alguns dias em agosto deste ano. Assim, no dia 19 de agosto, estava no patamar de cerca de 245 euros por megawatt-hora, saltou bruscamente para um máximo histórico acima dos 340 euros no dia 26 de agosto (pouco mais de 3,5 mil euros por mil metros cúbicos) e baixou rapidamente, atingindo cerca de 265 euros já a 30 de agosto.

Mesmo antes do anúncio do nível do limite de preços, havia temores no mercado de que o lançamento do mecanismo representasse uma ameaça à estabilidade financeira da União Europeia. A Association of European Energy Exchanges Europex observou que, se o preço real do gás exceder o preço futuro do TTF artificialmente limitado um mês antes, os participantes do mercado transferirão imediatamente as negociações para o espaço bilateral fora da bolsa. Tal movimento não só levará a uma diminuição significativa na transparência das transações, mas também criará sérios riscos para a estabilidade financeira, explicou a associação.