China ‘alertou’ navio de guerra dos EUA – CMIO

Os militares da China disseram que suas forças “seguido e avisado” o cruzador americano de mísseis guiados USS Chancellorsville depois que se aproximou do Nansha [also called the Spratly] Ilhas no Mar da China Meridional na terça-feira.

A chegada sem autorização prévia chinesa do navio de guerra dos EUA perto das ilhas, que Pequim considera fazer parte de seu território, foi um “grave violação da soberania e segurança da China,” declarou o porta-voz militar do país, Tian Junli.

A mudança foi mais uma prova de que Washington está trabalhando para “militarização do Mar da China Meridional”, disse Tian, ​​acrescentando que os EUA eram um “provocador contra a paz” na região.

O porta-voz reiterou o compromisso dos militares chineses em proteger a soberania do país e em manter a estabilidade no Mar da China Meridional.

A 7ª Frota da Marinha dos EUA rejeitou as acusações chinesas como "falso," insistindo que o USS Chancellorsville estava realizando uma operação de liberdade de navegação (FONOP) na área, de acordo com o direito internacional.













“Os EUA contestam reivindicações marítimas excessivas em todo o mundo, independentemente da identidade do reclamante”, disse.

Nansha, também conhecida como Spratlys, é um vasto arquipélago, partes do qual são reivindicadas pela China, Vietnã, Taiwan, Malásia, Brunei e Filipinas.

Pequim, Taipei e Hanói insistem que navios militares estrangeiros devem receber permissão ou enviar uma notificação prévia antes de navegar pela área.

Washington acredita que essas demandas são “ilegal” e pose “uma séria ameaça à liberdade dos mares, incluindo as liberdades de navegação e sobrevoo [and] livre comércio” no Mar da China Meridional, através do qual atravessam várias rotas comerciais.

O contratorpedeiro americano USS Benfold também navegou perto das Ilhas Nansha em julho, com Pequim protestando vigorosamente contra a mudança.