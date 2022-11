Irã possui mísseis que podem penetrar defesas antiaéreas inimigas, adverte alto comandante

“A Força Aeroespacial do IRGC […] conseguiu alcançar um nível notavelmente alto de dissuasão na área de mísseis, drones, defesa antiaérea, aeronaves, radares e indústria espacial., incluindo os EUA o regime sionista e e seus governos ‘proxy’, por muitas décadas”, disse o comandante nesta segunda-feira (28) durante um evento em Teerã, se referindo ao míssil hipersônico recentemente revelado pelo país.

Hajizadeh forneceu as primeiras informações sobre o novo sistema de armas iraniano em 10 de novembro, chamando-o de “grande avanço geracional na área de mísseis”, e enfatizando que os adversários do Irã dificilmente encontrarão os meios para repelir esta arma por décadas .

O comandante não revelou detalhes sobre o alcance do novo míssil e outras características, mas disse que ele poderia manobrar em voo e seguir trajetórias que o tornam extremamente difícil de interceptar.

EUA e Israel planejam realizar exercício militar conjunto simulando conflito com Irã, diz mídia

Aparentemente, Israel tem levado a sério os desenvolvimentos hipersônicos do Irã, com fontes relatando no início deste mês que o Exército de Israel antecipava a notícia e acelerou os trabalhos em um novo sistema de interceptação de mísseis, conhecido como Arrow-4.