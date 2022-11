Líder da oposição bielorrussa Kolesnikova foi levada para unidade de terapia intensiva, dizem apoiadores

MINSK, 29 de novembro – RIA Novosti. Condenada por ações para tomar o poder do Estado, Maria Kolesnikova, ativista da sede do ex-candidato ao cargo de presidente da Bielo-Rússia, Viktor Babariko, está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital em Gomel, informou a assessoria de imprensa do Babariko’s sede disse.

“Maria está no hospital de emergência em Gomel na unidade de terapia intensiva. A equipe da ambulância entregou Masha em 28 de novembro, a hospitalizou no primeiro departamento cirúrgico e a transferiu para a unidade de terapia intensiva”, diz a mensagem, citando um advogado.

O advogado de Kolesnikova, Vladimir Pylchenko, confirmou à RIA Novosti a informação sobre a internação de seu cliente, explicando que soube pessoalmente no hospital Gomel. “Há pouca informação sobre o que aconteceu, por que razões Maria acabou nos cuidados intensivos. Por que (ela foi hospitalizada – ed.) – Não me disseram”, disse ele.

Kolesnikova está em uma colônia feminina em Gomel desde janeiro. Anteriormente, o Supremo Tribunal da Bielorrússia manteve a reclamação de membros do presidium do conselho coordenador da oposição bielorrussa Kolesnikova e Maksim Znak contra a sentença proferida pelo Tribunal Regional de Minsk, deixando-a inalterada. No início de setembro do ano passado, o Tribunal Regional de Minsk condenou Babariko Kolesnikova, ativista da sede do ex-candidato à presidência da Bielorrússia, e seu advogado, Znak, a 11 e 10 anos de prisão, respectivamente.