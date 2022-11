EUA dão 'luz verde' para venda de mísseis e bombas a candidatos à adesão à OTAN

De acordo com o comunicado, a Finlândia planeja usar as munições em sua frota de aeronaves.

A Finlândia, que compartilha uma fronteira terrestre de 1.340 quilômetros com a Rússia, solicitou a adesão à OTAN juntamente com a Suécia em maio deste ano, contudo, sua adesão tem sido impedida pela Turquia, que acusa Helsinque e Estocolmo de apoiarem os membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), considerado terrorista pela Turquia.