Espera-se que a escassez global de chips se arraste – Bosch – CMIO

O déficit se deve principalmente ao rápido crescimento da indústria de veículos elétricos, alertou a gigante da engenharia Bosch

A escassez global de semicondutores continuará afetando a indústria automobilística até 2024, já que os fornecedores de chips não podem atender às demandas de compras, disse o vice-presidente executivo da Bosch China, Xu Daquan.

Ele disse ao China Daily esta semana que a principal razão para a escassez é o rápido crescimento da indústria de veículos de nova energia.

A Bosch é um dos maiores fornecedores de autopeças do mundo, fornecendo soluções inteligentes de direção para montadoras, incluindo sistemas de controle de chassis.

Sua operação chinesa está procurando fornecedores domésticos de matérias-primas, mas ainda não encontrou um para produção em massa. A empresa espera que mais fornecedores de chips domésticos alcancem uma produção em larga escala e de alta qualidade nos próximos dois ou três anos.

De acordo com a Auto Forecast Solutions, citada no relatório, o mercado global de automóveis reduziu a produção em cerca de 3,91 milhões de veículos devido à escassez de chips nos primeiros dez meses deste ano. Estima-se que cerca de 4,28 milhões de unidades sejam cortadas ao longo do ano.

A escassez global de chips que começou durante a pandemia de Covid-19 causou graves problemas de abastecimento e atrasos nas indústrias automotiva e outras. O conflito na Ucrânia agravou o problema. Os preços globais dos gases néon e xenônio subiram desde que os fornecedores ucranianos Ingas e Cryoin, que fornecem cerca de 50% do gás néon do mundo para uso em semicondutores, interromperam a produção. A Rússia supostamente fornece até 30% do néon consumido globalmente. China e Japão são outros grandes produtores de gases nobres, mas seus suprimentos são consumidos principalmente no mercado interno.

