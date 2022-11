Seca histórica na Califórnia ameaça a segurança alimentar dos EUA – CMIO

Secas severas na Califórnia, o principal estado agrícola dos EUA, resultaram em perdas de receita de pelo menos US$ 3 bilhões nos últimos dois anos, de acordo com um estudo preparado para o Departamento de Alimentos e Agricultura da Califórnia.

A pesquisa revelou que as entregas de água de superfície no Vale Central como um todo foram reduzidas em até 43% em 2021 e 2022, forçando os agricultores californianos a deixar mais de 1,3 milhão de acres sem plantar, a maior área ociosa na memória recente.

O Vale Central, lar de quase um quarto de todos os alimentos plantados nos Estados Unidos, incluindo 40% das frutas e nozes, supostamente suportou o peso até agora, com vinhas e vegetais sendo a principal fonte de perda de receita.

"A ociosidade estratégica de curto prazo da terra foi a adaptação de decisão de cultivo mais comum nesta seca", lê o relatório. "Algumas culturas, como arroz e outras culturas de campo e grãos, apresentaram extensa ociosidade", enquanto a produção de carne bovina e leite era "mais baixos do que teriam sido."













Cerca de 70% das terras irrigadas na bacia do rio Colorado são usadas para cultivar ração para o gado, e a seca está inevitavelmente elevando os preços dessas culturas, de acordo com o relatório.

A situação pode piorar ainda mais, já que as áreas agrícolas do sul do estado, que dependem da água do rio Colorado, provavelmente terão mais pousio em 2023, de acordo com Josue Medellin-Azuara, professor da Merced da Universidade da Califórnia que liderou a análise, conforme citado pela Bloomberg. .

Um estudo divulgado no início deste ano pela revista National Climate Change descobriu que o sudoeste dos EUA sofreu seu período mais seco de 22 anos em pelo menos 1.200 anos. O lago Mead é alimentado pelo rio Colorado e seus suprimentos são esgotados pelo uso excessivo, mesmo em condições climáticas normais.

No ano passado, o governo federal dos EUA declarou uma escassez de água sem precedentes no lago Mead e na bacia do rio Colorado, alertando para cortes no abastecimento. Um pacto do Rio Colorado assinado em 1922 governa a gestão da água afetando sete estados – Califórnia, Arizona, Nevada, Colorado, Novo México, Utah e Wyoming.

