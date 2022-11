País da África Ocidental abandona dólar no comércio de petróleo – CMIO

O vice-presidente do Gana, Mahamudu Bawumia, revelou esta semana que o governo quer pagar as importações de petróleo com ouro em vez de dólares americanos. Ele explicou o plano como uma tentativa de proteger as reservas cada vez menores de moeda estrangeira do país.

Dados oficiais mostram que as reservas internacionais brutas de Gana caíram de US$ 9,7 bilhões no final de 2021 para cerca de US$ 6,6 bilhões no final de setembro de 2022.

As reservas poderiam cobrir apenas três meses das importações de bens e serviços do país – meio mês aquém da meta do governo para 2022.

A política de ouro por petróleo deverá ser implementada no primeiro trimestre de 2023, para combater a inflação causada pela depreciação da moeda nacional. Bawumia explicou que o cedi ganense perdeu mais da metade de seu valor em relação ao dólar até agora este ano devido à forte demanda pelo dólar por parte dos importadores de petróleo.

País produtor de petróleo, Gana ainda precisa importar produtos como gás e diesel, porque sua única refinaria de petróleo está parada desde uma explosão em 2017.

A nação africana é “em alto risco de sobreendividamento” como a depreciação do cedi foi “afetando seriamente” sua capacidade de administrar sua dívida pública, diz o Ministério das Finanças. Gana está atualmente negociando um pacote de ajuda com o Fundo Monetário Internacional.

