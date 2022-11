Alemanha em risco de êxodo em massa de empresas – BDI — CMIO

Uma em cada quatro empresas pode se mudar para o exterior devido à inflação e ao aumento dos custos de energia, alerta o grupo industrial alemão

Uma em cada quatro empresas alemãs está considerando transferir a produção para outros países em meio à crise energética, disse Tanja Gönner, CEO da Federação das Indústrias Alemãs (BDI), ao jornal Die Welt am Sonntag.

“Os altos preços da energia e o enfraquecimento da economia estão atingindo a economia alemã com força total e sobrecarregando nossas empresas em comparação com outras localizações internacionais. O modelo de negócios alemão está sob enorme estresse… Cada quarta empresa alemã está pensando em realocar a produção no exterior,”Gönner afirmou.

A indústria química intensiva em energia da Alemanha é particularmente afetada pela crise, disse Wolfgang Grosse Entrup, CEO da associação da indústria química alemã (VCI), à agência de notícias.

“TOs preços brutais da energia estão nos derrubando… Sem um freio de preços funcionando, o governo está aceitando deliberadamente a desindustrialização”, alertou, acrescentando que se a indústria química falhar, outras indústrias seguirão, o que “poderia ser o nocaute para a Alemanha como um local de negócios.”

O relatório diz que as empresas alemãs estão sofrendo uma variedade de problemas, incluindo altos preços de energia, cadeias de suprimentos interrompidas e até mesmo os tremores secundários da rígida repressão da China à pandemia de Covid-19.













A Lei de Redução da Inflação recentemente aprovada pelo governo dos EUA, que fornece US$ 386 bilhões em subsídios para novas tecnologias e uma expansão sustentada da indústria americana, também é vista como um grande risco. O Ministério da Economia alemão alertou recentemente que o movimento unilateral dos EUA exige uma resposta semelhante da UE.

“Teremos de dar a nossa própria resposta europeia que coloque em evidência os nossos pontos fortes”, disse o ministério, acrescentando que, além de subsídios, a indústria alemã precisa de “reformas estruturais, sobretudo a aceleração dos processos de planejamento e aprovação e desburocratização.”

