Bolsa mercantil egípcia será lançada com trigo russo — CMIO

A Bolsa Mercantil Egípcia (EMX), que deve abrir em 27 de novembro, começará com a oferta de trigo russo, anunciou no sábado o vice-ministro de comércio interno e abastecimento do país, Ibrahim Ashmawy.

“Amanhã será lançada a Bolsa Mercantil Egípcia, seu trabalho começará com o comércio de trigo”, disse Ashmawy, conforme citado pelo canal de TV local Sada El Balad, acrescentando que “o departamento de abastecimento de mercadorias é vendedor e começará a negociar com ofertas de trigo russo.”

O responsável sublinhou que “o lançamento de uma bolsa de mercadorias no Egito será um grande acréscimo ao sistema comercial do país”, acrescentando que o EMX foi projetado para garantir o “entrada no cenário global do comércio de commodities” e para ajudar a atrair capital estrangeiro para o país.

A troca também vai ajudar”fornecer bens a um preço justo, garantir a proteção dos pequenos agricultores, acabar com os monopólios do setor e alcançar a estabilidade de preços.”

Na fase inicial de operação do polo comercial, espera-se que certa quantidade de trigo importado seja ofertada dos estoques da bolsa em leilões duas vezes por semana.

O Egito anunciou o estabelecimento da bolsa de mercadorias em 2019, mas seu lançamento foi adiado. No início deste ano, Ashmawy disse que algodão e ouro também podem ser negociados na EMX.

