As importações de ouro da China da Rússia estão aumentando – mídia – CMIO

As importações de ouro russo para a China em outubro totalizaram 2,16 toneladas, marcando uma alta de sete anos, informou o diário comercial RBK esta semana, citando dados da Administração Geral de Alfândegas da China.

Em termos monetários, as exportações russas de ouro bruto e semimanufaturado para a China dobraram, totalizando US$ 124,6 milhões.

Nos dez meses até outubro, as importações chinesas de ouro da Rússia totalizaram 5,72 toneladas, 1,9 vezes mais do que no mesmo período de 2021. Em termos monetários, as entregas de janeiro a outubro dispararam 1,8 vezes, para US$ 330 milhões.

Apesar do aumento significativo, os produtores de ouro russos ainda estão bem abaixo na lista dos maiores fornecedores da China. A Suíça embarcou US$ 26,5 bilhões em ouro para a China durante os primeiros dez meses deste ano, enquanto as exportações do Canadá totalizaram US$ 9,7 bilhões. As vendas sul-africanas do metal precioso para a China totalizaram US$ 7,7 bilhões, enquanto a Austrália e a Alemanha exportaram US$ 7,2 bilhões e US$ 775 milhões, respectivamente.













As exportações totais de ouro da Rússia totalizaram 302,17 toneladas em 2021, informou o Serviço de Alfândega do país no início deste ano. De acordo com os dados da alfândega chinesa, apenas 3,98 toneladas foram entregues à China naquela época.

Os embarques de ouro russo para a China atingiram um recorde este ano, principalmente devido à queda anterior nas entregas relacionadas às restrições relacionadas à Covid, disse à mídia o presidente do Sindicato dos Produtores de Ouro, Sergey Kashuba, acrescentando que os produtores russos estocaram muito. de ouro por causa dos bloqueios.

O especialista destacou que os suprimentos para a China não foram redirecionados dos mercados ocidentais, explicando que os compradores lá compraram ouro na forma de ouro, o que não é típico dos importadores chineses.

Em março, a London Bullion Market Association (LBMA) suspendeu a associação de seis refinadores de metais preciosos russos, dizendo que eles não seriam mais aceitos como Good Delivery pelo mercado de London Bullion até novo aviso. A medida ocorreu em meio às sanções impostas a Moscou por causa de sua operação militar na Ucrânia.

