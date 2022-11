A inflação aumenta os gastos das famílias nos EUA – CNBC – CMIO

Os americanos agora pagam mais de US $ 400 a mais por mês pelos mesmos bens e serviços, informa a agência de notícias, citando analistas

A inflação crescente elevou os gastos das famílias americanas, informou a CNBC esta semana, citando uma análise da Moody’s dos dados de inflação de outubro. De acordo com o relatório, as famílias são forçadas a pagar US$ 433 a mais por mês pelos mesmos bens e serviços do que no ano passado.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 7,7% em relação ao ano passado no mês passado, abaixo do pico de junho de 9,1%, mas ainda perto de uma alta de 40 anos. Desde outubro do ano passado, a comida que as pessoas compram no trabalho e na escola quase dobrou de preço. Produtos como ovos e manteiga subiram mais de um terço, enquanto leite, pão e aves aumentaram 15%. Os custos de transporte cresceram 28%, enquanto os preços da gasolina aumentaram 17,5%.

A Moody’s observa que os salários não acompanharam a inflação e os trabalhadores estão perdendo rapidamente o poder de compra. Os salários por hora caíram em média 2,8%, afirma o relatório.

“Apesar da inflação mais fraca do que o esperado em outubro, as famílias ainda estão sentindo o aperto do aumento dos preços ao consumidor,” Bernard Yaros, um economista da Moody’s, foi citado como tendo dito.













O impacto da inflação varia de grupo para grupo, acrescentou Yaros, observando que “americanos mais jovens e rurais, bem como aqueles sem diploma de bacharel”, foram os mais feridos.

Alguns consultores financeiros sugerem que mudar os hábitos de consumo pode ajudar as famílias a reduzir as despesas – por exemplo, viajar para mais perto de casa, cortar o cabelo com menos frequência, fazer compras com uma lista e buscar descontos, etc.

“Não existe uma bala de prata… São todas aquelas pequenas decisões que se somam no final do mês,”Joseph Bert, CEO do Certified Financial Group, disse à CNBC.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT