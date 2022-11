Assinaturas do Twitter em alta de todos os tempos – Elon Musk – CMIO

As inscrições de novos usuários no Twitter atingiram um “máximo de todos os tempos”, disse o proprietário da plataforma de mídia social, Elon Musk, em um tweet no sábado.

De acordo com os slides de uma palestra da empresa, ele publicado online, as novas inscrições tiveram uma média de mais de dois milhões por dia nos sete dias até 16 de novembro, um aumento de 66% em comparação com a mesma semana do ano passado.

“Acho que vejo um caminho para o Twitter ultrapassar um bilhão de usuários mensais em 12 a 18 meses”, disse Musk em outro tuíte no domingo.

O Twitter tem lutado com o que Musk chamou de “grande queda na receita” nas últimas semanas, desde que o bilionário proprietário da Tesla e da SpaceX assumiu o comando da gigante das mídias sociais. Ele culpou a perda de anunciantes, que interromperam suas campanhas no Twitter após as mudanças de Musk na plataforma.

No início deste mês, Musk demitiu metade da força de trabalho do Twitter, incluindo as equipes responsáveis ​​pelas comunicações, curadoria de conteúdo, direitos humanos e ética da IA. Isso, juntamente com a decisão anterior de Musk de cobrar dos usuários pelo recurso de verificação do Twitter, gerou preocupações sobre a moderação do conteúdo da plataforma e a disseminação de contas falsas, e como isso pode afetar a imagem pública dos anunciantes do Twitter.













Um relatório publicado na semana passada pela organização sem fins lucrativos Media Matters for America afirma que, desde o final de outubro, o Twitter perdeu metade de seus 100 principais anunciantes. As contas agora encerradas renderam à plataforma mais de US$ 750 milhões somente em 2022. Isso inclui empresas como General Motors, Mondelez International, Volkswagen, Chevrolet, Ford e Jeep.

No início desta semana, Musk anunciou novas mudanças na plataforma, a primeira das quais foi um novo sistema de verificação para assinantes pagos. Em vez de uma marca de seleção azul para todos os usuários verificados, um cheque dourado será usado para contas corporativas e um cinza para contas governamentais.

