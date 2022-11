País da UE enfrenta inflação drástica de alimentos – CMIO

As famílias suecas estão lutando com o aumento dos custos de bens básicos e energia, mostra o último relatório

Os preços dos alimentos na Suécia aumentaram 20% este ano, enquanto as contas de eletricidade mais do que dobraram, mostram dados divulgados pela Agência do Consumidor do país.

O relatório é baseado em pesquisa do mercado consumidor sueco ao longo do ano e analisa preços de alimentos, energia, itens de higiene, calçados e roupas.

Esses dados, juntamente com os padrões de consumo aprovados pelo governo do país, estão sendo usados ​​para determinar um nível médio de renda que requer assistência social.

Este ano, a cesta de consumo mensal de um adulto é estimada em 3.400 coroas suecas (US$ 363). Para uma família de dois adultos e duas crianças em idade escolar, esse valor é de 10.700 coroas suecas (US$ 1.142) e é baseado em um plano nutricional de quatro semanas recomendado por especialistas suecos em dieta.

“Em nossos cálculos, estamos levando em consideração apenas as necessidades básicas e não algum consumo de luxo”, um gerente da Agência Sueca do Consumidor, Kristina Difs, disse em um comunicado. Ela observou que geralmente um aumento nas despesas anuais é insignificante, enquanto este ano “Temos visto números perderem relevância rapidamente.”

A Agência registrou uma mudança particularmente dramática nos preços na Suécia devido à inflação extraordinária de alimentos e energia.

