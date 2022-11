Estados da UE não chegam a acordo sobre o teto do preço do petróleo russo – CMIO

A Polônia teria considerado o teto atualmente proposto insuficientemente punitivo

Os governos da UE não conseguiram chegar a um acordo sobre um teto de preço proposto para o petróleo bruto russo transoceânico a partir de segunda-feira, disseram diplomatas à Reuters. A Polônia e alguns países bálticos exigiram que o valor de US$ 65-70 proposto pelos países do G7 fosse ainda menor, a fim de dificultar a capacidade da Rússia de financiar sua operação militar na Ucrânia.

Varsóvia insiste que o limite proposto não terá o efeito desejado em Moscou, ressaltando que o petróleo do país está sendo negociado atualmente entre US$ 52 e US$ 63,50 por barril. Juntamente com a Lituânia e a Estônia, a Polônia instou o bloco a estabelecer um teto de US$ 30, permitindo a Moscou apenas US$ 10 em lucros por barril, assumindo um custo de produção de US$ 20 por barril. Os três países também querem adicionar um mecanismo de revisão para que o limite possa ser revisado ainda mais, caso haja desejo, e pediram um esboço mais coerente do próximo pacote de sanções contra a Rússia.

A intransigência da Polônia está irritando outros membros do bloco, com um diplomata da UE reclamando à Reuters que Varsóvia era “completamente intransigente no preço sem sugerir uma alternativa aceitável” e acrescentando que havia um “crescente aborrecimento com a posição polonesa.”













Embora Malta, Chipre e Grécia tenham argumentado anteriormente que o teto proposto pelo G7 era muito baixo, os diplomatas explicaram que conseguiram concessões no texto legal e estavam dispostos a seguir em frente com os números atuais. A Hungria retirou sua própria oposição na semana passada, depois de obter uma isenção da medida.

O limite de preço deve impedir que empresas de transporte, seguros e resseguros façam negócios com produtores ou revendedores de petróleo russos que tentam vender a commodity com uma margem lucrativa. A maioria das grandes empresas de navegação e seguros está sediada em países do G7, o que significa que um acordo entre essas nações prejudicaria severamente a capacidade de Moscou de vender seu petróleo a preços mais altos do que a taxa limitada. A Rússia disse repetidamente que não venderia petróleo a nenhum país que concordasse com o limite.

Na semana passada, a Rússia alertou os países que apoiavam o teto de preço do G7 de que seriam cortados das vendas futuras de petróleo. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, citou a desestabilização econômica e política que resultaria de tal medida, argumentando que estabeleceria um “precedente perigoso” à medida que as nações produtoras de petróleo descobrem que podem ser alvo de sanções com motivação ideológica.