Partido governista de Taiwan sofre derrota eleitoral – CMIO

A presidente Tsai Ing-wen enquadrou as disputas locais como um referendo sobre sua batalha pela “liberdade e democracia” da ilha

A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, renunciou ao cargo de líder do Partido Democrático Progressista (DPP), após uma série de derrotas eleitorais para candidatos da oposição, que concentraram suas campanhas em questões locais e na manutenção da paz sem entrar em confronto direto com Pequim.

No sábado, as pessoas foram às urnas para votar em prefeitos de nove cidades, além de vereadores e outros líderes locais em toda a ilha. Em uma grande derrota para o partido no poder, a oposição Kuomintang (KMT) venceu as principais corridas para prefeito em Taipei, Taoyuan e Keelung, além de uma série de outras vitórias, deixando o DPP no controle de apenas cinco dos 21 governos locais. escritórios, de acordo com resultados preliminares.

“Os resultados falharam com as nossas expectativas. Aceitamos humildemente os resultados e aceitamos a decisão do povo taiwanês”, Tsai disse a repórteres na sede do partido na noite de sábado, anunciando sua renúncia como chefe do DPP, o que ela também fez depois de um desempenho igualmente ruim em 2018.

Pequim saudou os resultados como prova de que o povo de Taiwan apoia esmagadoramente a paz, a estabilidade e a “uma boa vida,” com o Gabinete de Assuntos de Taiwan da China, prometendo continuar seu trabalho para promover relações pacíficas e se opor à interferência estrangeira e aos pedidos de independência.













Apesar da renúncia amplamente simbólica, Tsai deve permanecer como líder da ilha até o final de seu segundo mandato em 2024. Ela venceu por uma vitória esmagadora em 2020 com promessas de enfrentar Pequim, mas não poderá concorrer novamente devido ao mandato. limites.

Antes da votação de sábado, Tsai repetidamente descreveu as eleições locais como mais uma “oportunidade de mostrar à comunidade internacional a persistência e determinação de Taiwan em defender a liberdade e a democracia,” e exortou os eleitores indecisos a “Por favor, votem em mim, nos candidatos que estou recomendando.”

A oposição KMT também expressou seu compromisso em proteger a liberdade e a democracia da ilha, mas sem ser tão conflituosa com Pequim quanto o DPP.













Embora Tsai tenha repetidamente levantado a questão da “opondo-se à China e defendendo Taiwan” durante a campanha, a oposição, bem como os candidatos de seu próprio partido, concentraram-se em problemas locais, como poluição do ar, problemas de trânsito e como a ilha lidou com a pandemia de Covid-19.

Taiwan governa a si mesma desde que as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek fugiram para a ilha em 1949, depois de terem perdido uma guerra civil para os comunistas. A posição de Pequim é que Taiwan é parte integrante da China – a política de Uma Só China – e que a China “serão inevitavelmente reunificados.”

O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista no mês passado consagrou a oposição ao separatismo taiwanês na constituição do partido, depois de reeleger o presidente Xi Jinping para um terceiro mandato. Xi disse que enquanto Pequim busca “reunificação pacífica” com a ilha, ele não podia “promessa de desistir do uso da força” e reserva-se a opção “tomar todas as providências necessárias”.