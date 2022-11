Apenas estados maiores têm potencial inexplorado para continuar armando Kiev, afirma o jornal

As transferências de armas para a Ucrânia deixaram os estoques de armas ocidentais sobrecarregados, tornando cada vez mais difícil para os militares da Otan honrar as promessas dos políticos de abastecer Kiev, informou o New York Times no sábado.

“Os países menores esgotaram seu potencial” e, de acordo com um funcionário da OTAN, pelo menos 20 dos 30 membros do bloco estão “bastante esgotados”, escreveu o jornal. Apenas “aliados maiores” incluindo França, Alemanha, Itália e Holanda, têm estoques suficientes para continuar ou potencialmente aumentar seus embarques de armas para a Ucrânia.

Desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro, os EUA e seus aliados ocidentais têm fornecido a Kiev bilhões de dólares em assistência de segurança, no valor de quase US$ 40 bilhões, agora comparável a todo o orçamento anual de defesa da França. Moscou alertou repetidamente que os carregamentos de armas apenas prolongarão o conflito e aumentarão o risco de um conflito direto entre a Rússia e a OTAN.













Enquanto a Ucrânia continua pedindo mais armas, os estoques da UE estão acabando, com a Alemanha já “chegando ao limite” a partir do início de setembro. Enquanto isso, a Lituânia, que não tem mais armas para doar, instou os aliados a doarem à Ucrânia “tudo o que temos”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu manter o oleoduto de armas aberto para “por quanto tempo for necessário,” mas mesmo os estoques militares americanos cobraram seu preço após repetidos carregamentos para Kiev. Já em março, apenas algumas semanas após o início do conflito na Ucrânia, o Departamento de Defesa dos EUA já estava lutando para reabastecer milhares de mísseis disparados de ombro fornecidos a Kiev. Em agosto, os estoques americanos de munição de artilharia de 155 mm foram “desconfortavelmente baixo,” segundo o Wall Street Journal.

O último informativo do Pentágono detalhou mais de US$ 19 bilhões em ajuda militar direta aprovada desde fevereiro, incluindo mais de 46.000 sistemas antiblindados, quase 200 obuses, 38 sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS) de longo alcance e uma série de outras armas pesadas. , veículos e munições – bem como mais de 920.000 cartuchos de artilharia de 155 mm.













O centro de estudos dos EUA para Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) apontou anteriormente que as forças armadas americanas estão “não estruturado para combater ou apoiar um conflito prolongado”, enquanto a indústria de defesa é “dimensionado para taxas de produção em tempo de paz”, e expandir as capacidades levaria anos.

A OTAN está fortemente investida na Ucrânia, com os membros da aliança também fornecendo treinamento e capacidade de inteligência. Apesar disso “apoio sem precedentes”, o secretário-geral do bloco militar, Jens Stoltenberg, afirmou repetidamente que “A OTAN não é parte no conflito.”

Moscou vê as coisas de maneira diferente. Vários altos funcionários, incluindo o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov, acusaram a OTAN de travar uma guerra contra a Rússia “por procuração,” enquanto Putin descreveu a Rússia como lutando “toda a máquina militar ocidental”.