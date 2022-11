Coreia do Norte promete criar a força nuclear mais poderosa do mundo – CMIO

Kim Jong-un saudou o novo ICBM de Pyongyang como a arma estratégica mais forte do planeta

A Coreia do Norte busca ter a capacidade nuclear mais poderosa do mundo, disse o líder do país, Kim Jong-un, no domingo. Ele também ordenou a promoção de oficiais militares e cientistas envolvidos no recente teste bem-sucedido de um novo míssil balístico intercontinental (ICBM), que se acredita ser capaz de atingir o continente americano.

Em seu pedido, citado pela estatal Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), Kim disse que a Coreia do Norte “O objetivo final é possuir a força estratégica mais poderosa do mundo, a força absoluta sem precedentes no século.”

Ele também descreveu o Hwasong-17 ICBM como “a arma estratégica mais forte do mundo,” alegando que as autoridades norte-coreanas e os cientistas por trás do lançamento “deu um salto maravilhoso no desenvolvimento da tecnologia de montagem de ogivas nucleares em mísseis balísticos” – mostrando a determinação de Pyongyang em construir “o exército mais forte do mundo.”

De acordo com a KCNA, o míssil “claramente provado” que a Coreia do Norte é “uma potência nuclear de pleno direito capaz de enfrentar a supremacia nuclear dos imperialistas dos EUA.”













Kim também participou de uma sessão de fotos com os envolvidos no lançamento do ICBM, acompanhado de seu “amado” filha, cuja existência nunca havia sido confirmada publicamente até que ela se juntou a ele durante o lançamento do ICBM na semana passada.

A Coreia do Norte disparou um Hwasong-17 em 18 de novembro para reforçar as forças de Pyongyang. “esmagadora dissuasão nuclear”, em meio ao “ameaça militar dos EUA” e seus aliados na região, segundo Kim.

Na época, autoridades norte-coreanas disseram que o ICBM viajou quase 1.000 km (620 milhas) e atingiu uma altitude de 6.040 km (3.750 milhas) antes de pousar. “com precisão nas águas planejadas do Mar do Leste da Coreia.”

O teste foi condenado por membros do Conselho de Segurança da ONU, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Índia, que o chamaram de “escalada grave” que “representa uma ameaça inequívoca à paz e segurança internacionais”. O Conselho de Segurança, no entanto, não emitiu uma resolução formal devido à oposição dos membros permanentes China e Rússia.