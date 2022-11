Ex-assessor avalia as chances de Trump em 2024 — CMIO

O ex-presidente dos EUA arrastaria muitos candidatos do Partido Republicano com ele, alerta John Bolton

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pode não apenas não conseguir um segundo mandato, mas também prejudicar muitos candidatos do Partido Republicano com sua candidatura à reeleição, alertou seu ex-assessor de segurança nacional, John Bolton.

“Existem muitas razões para ser contra Trump ser o indicado, mas a que ouço agora é o número de pessoas que acabaram de desligar Trump em seus cérebros”, disse. Bolton, um diplomata veterano que trabalhou na Casa Branca de Trump entre 2018 e 2019, disse ao jornal Guardian no sábado.

Bolton argumentou que aqueles que apoiaram apaixonadamente o 45º presidente no passado agora estão reconsiderando, especialmente depois do desempenho abaixo do esperado do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato deste mês. Eles temem que “se ele conseguisse a indicação, não apenas perderia a eleição geral, mas também levaria consigo um grande número de candidatos republicanos”, disse. ele disse.

Embora o ex-funcionário da Casa Branca pense que o endosso de Trump pode ajudar um candidato a vencer as primárias, estar associado a ele seria “venenoso nas eleições gerais”.

Não há dúvida de que o endosso de Trump nas primárias pode ser muito valioso para um candidato do Partido Republicano. Mas confiar nesse endosso ou alardear-se como o candidato endossado por Trump é venenoso nas eleições gerais. Portanto, se você realmente deseja vencer as eleições, Trump não é a resposta.

Trump anunciou sua candidatura à reeleição em 15 de novembro. A mudança ocorreu uma semana depois que os republicanos não conseguiram retomar o Senado, apesar das pesquisas favoráveis. Eles também ganharam o controle da Câmara dos Deputados por uma margem muito menor do que muitos esperavam.













Bolton apontou para o governador da Flórida, Ron DeSantis, uma estrela em ascensão do Partido Republicano que conquistou um segundo mandato apesar de ter sido duramente criticado por Trump. “Muitas pessoas olham para ele como o candidato da próxima geração. Esse é um dos maiores problemas de Trump – seu ato é velho e cansado agora”, ele disse.

O bilionário e novo proprietário do Twitter, Elon Musk, disse na sexta-feira que apoiaria a candidatura de DeSantis, acrescentando que em 2024 ele votaria em “alguém sensato e centrista.”

Bolton é apenas a mais recente figura do ex-governo Trump a lançar dúvidas sobre suas chances de reeleição. O ex-vice-presidente Mike Pence disse este mês que os americanos estão procurando “uma nova liderança” e que os republicanos teriam “melhores escolhas” para candidatos em 2024.