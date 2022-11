Jesus Cristo poderia ter sido transgênero – Cambridge Dean – CMIO

Dr. Michael Banner defendeu um estudioso que comparou uma ferida no corpo de Cristo a uma vagina, informou o The Telegraph

O reitor do Trinity College, em Cambridge, chamou a especulação de que Jesus Cristo poderia ter sido transgênero “legítimo,” O Telegraph noticiou no sábado. Dr. Michael Banner fez a declaração em defesa de um pesquisador júnior que afirmou que o corpo de Jesus incorpora características masculinas e femininas.

Durante o culto vespertino do último domingo na capela da faculdade, o estudante de pesquisa de Cambridge Joshua Heath exibiu pinturas renascentistas e medievais da crucificação de Jesus enquanto afirmava que uma das feridas em seu corpo “assume uma aparência decididamente vaginal”, segundo o jornal.

Para provar seu ponto, Heath usou a pintura do século 14 ‘Pieta com a Santíssima Trindade’ de Jean Malouel, que faz parte da coleção do Louvre. A pintura retrata Jesus com uma ferida lateral, da qual o sangue escorre até a virilha.

"No corpo simultaneamente masculino e feminino de Cristo nestas obras, se o corpo de Cristo [is] como essas obras sugerem o corpo de todos os corpos, então seu corpo também é o corpo trans", Heath disse, conforme citado pela saída.













A congregação ficou aparentemente chocada, com um de seus membros dizendo ao The Telegraph que ele “deixou o serviço em lágrimas.” Ele disse que era “desprezando a ideia de que abrindo um buraco em um homem, através do qual ele pode ser penetrado, ele pode se tornar uma mulher,” descrevendo a opinião como um “heresia para nossa época”.

Banner afirmou em comentários vistos pelo The Telegraph que ele acha que o “a especulação era legítima, quer você ou eu ou qualquer outra pessoa discorde da interpretação, diga algo mais sobre essa tradição artística ou resista à sua aplicação a questões contemporâneas em torno do transexualismo.”

Ao mesmo tempo, o reitor insistiu que, embora a opinião fosse do próprio orador, ele “não faria um convite para alguém que eu pensei que tentaria deliberadamente chocar ou ofender uma congregação” ou falar contra o cristianismo.

Na semana passada, os estudantes protestaram contra a presença em um debate da Cambridge Union da professora Kathleen Stock, que foi forçada a renunciar ao cargo na Universidade de Sussex em 2021 depois de dizer que os humanos não podem mudar de sexo. A acadêmica sitiada estava no campus para expressar suas opiniões sobre o tema da liberdade de expressão, não sobre os direitos dos transgêneros.