Irã se aproxima de se juntar ao bloco eurasiano – CMIO

O parlamento do Irã aprovou dezenas de protocolos sobre a adesão do país à Organização de Cooperação de Xangai (SCO), um bloco econômico e de segurança eurasiano de oito membros, que inclui Rússia, China, Índia e Paquistão, entre outros.

Teerã assinou o memorando de adesão em setembro. Segundo as autoridades, o processo será finalizado no ano que vem.

No domingo, os legisladores iranianos apoiaram documentos relacionados a questões como controle alfandegário e antiterrorismo, bem como exercícios militares conjuntos, de acordo com a Mehr News Agency.

Abolfazl Amouei, porta-voz da política externa do parlamento e da comissão de segurança nacional, foi citado pela mídia iraniana dizendo que a medida “transmite a mensagem do multilateralismo do Irã” nas relações exteriores. Ele afirmou que o bloco é importante em termos de “confrontando a imposição de sanções unilaterais.”

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, escreveu no Twitter que a votação "demonstra a determinação e seriedade de nosso país em desenvolver a cooperação regional, internacional e econômica e fortalecer sua visão para a Ásia." Ele acrescentou que "o multilateralismo é a realidade do presente século."













A SCO foi fundada em 2001 pela Rússia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tadjiquistão. A Índia e o Paquistão tornaram-se membros plenos em 2017.

O presidente bielorrusso, Aleksandr Lukashenko, disse em setembro que seu país poderia ingressar na organização no próximo ano. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse a repórteres no mesmo mês que vê Ancara se juntando ao bloco um dia também.

Moscou vê o papel crescente de blocos como SCO e BRICS – um grupo informal formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – como contramedidas contra as sanções ocidentais impostas pelo conflito na Ucrânia. “Estamos falando de países que juntos representam 80% da população mundial. É por isso que está claro para qualquer pessoa imparcial que não existe isolamento da Rússia”, disse. O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse em julho.

No início de novembro, Lavrov confirmou que “mais de uma dúzia” países estão ansiosos para se juntar ao BRICS, incluindo Argélia, Argentina e Irã.