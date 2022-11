Bisneto de Chiang Kai-shek vence eleições importantes em Taiwan – CMIO

A nova estrela do partido nacionalista Kuomintang se tornou o prefeito mais jovem da história de Taipei

O bisneto do ex-líder autoritário de Taiwan, Chiang Kai-shek, emergiu como uma estrela em ascensão no partido nacionalista Kuomintang (KMT) do país, vencendo a eleição para prefeito de Taipei.

Chiang Wan-an, que aos 43 anos se tornou o prefeito mais jovem da história da capital, declarou vitória na noite de sábado, depois que seus dois rivais sofreram uma derrota em uma disputa a três. O advogado corporativo formado nos Estados Unidos, que voltou a Taiwan em 2013 para se dedicar à política, obteve 42,3% dos votos. Seu oponente mais próximo, Chen Shih-chung, do Partido Democrático Progressista (DPP) de Taiwan, obteve 31,9%.

A prefeitura de Taipei tem sido um trampolim para a presidência de Taiwan nas últimas décadas. Na verdade, cada um dos últimos quatro presidentes taiwaneses, incluindo a atual líder Tsai Ing-wen, foi prefeito da capital do país antes de assumir as rédeas nacionais.

Chiang também tem a história da família a seu favor. Ele é bisneto do homem que governou Taiwan por mais de 25 anos depois de fugir para a ilha em 1949 após a derrota dos nacionalistas pelas forças comunistas na Guerra Civil Chinesa. O avô do prefeito eleito, Chiang Ching-kuo, continuou a dinastia política da família como presidente de 1978 a 1988. Chiang Kai-shek e Chiang Ching-kuo governaram até morrer no cargo.













A vitória de Chiang Wan-an marcou um dos vários contratempos importantes para o partido governista de Tsai nas eleições locais de sábado para prefeitos e chefes de condado. O DPP conquistou apenas cinco assentos, o pior resultado desde sua fundação em 1986, enquanto o KMT conquistou 13. Tsai, cujo mandato atual como presidente vai até 2024, deixou o cargo de líder do partido.

Uma questão importante na mente dos eleitores foi o aumento das tensões com a China, que intensificou os exercícios militares no Estreito de Taiwan e prometeu se reunificar com a ilha autônoma. Tsai havia enquadrado a disputa como um referendo sobre “A persistência e determinação de Taiwan em defender a liberdade e a democracia.” Pequim elogiou o resultado, dizendo que as eleições mostraram que o povo de Taiwan apoia a paz, a estabilidade e a “uma boa vida.”

Tsai e o DPP aceleraram os esforços para remover símbolos do passado autoritário de Taiwan, como derrubar estátuas de Chiang Kai-shek. No entanto, as conexões familiares com ditadores falecidos têm sido uma fórmula vencedora na política asiática. Park Geun-hye, filha do sul-coreano Park Chung-hee, foi eleita presidente em 2012. O atual presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., é filho e homônimo do ex-líder Ferdinand Marcos.