Os representantes Mike Turner e Michael McCaul prometeram apoio contínuo a Kiev, exigindo uma supervisão mais rigorosa

Dois congressistas republicanos importantes rejeitaram as sugestões de que o novo partido majoritário na Câmara dos Representantes dos EUA cortará a ajuda militar à Ucrânia. Em vez disso, eles pediram maior supervisão sobre os bilhões de dólares em armamentos que fluíam de Washington para Kiev.

“Acho que as maiorias de ambos os lados do corredor apoiam esse esforço”, Rep. Michael McCaul disse no domingo em uma entrevista à ABC News. “Acho que todos têm voz no Congresso, e o fato é que vamos fornecer mais supervisão, transparência e responsabilidade. Não vamos passar um cheque em branco.”

o “cheque em branco” A referência ecoou um termo usado pelo deputado Kevin McCarthy, que provavelmente se tornará presidente da Câmara em janeiro, após as vitórias republicanas nas eleições parlamentares de meio de mandato deste mês. No entanto, embora McCarthy pareça sugerir que os projetos de ajuda podem não ser facilmente aprovados em meio a uma crise econômica, apenas alguns republicanos conservadores, como Marjorie Taylor Greene, se opuseram ao envio de bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia.

McCaul, um texano, foi acompanhado na entrevista à ABC News pelo colega legislador Mike Turner, de Ohio. Ambos são atualmente os republicanos classificados no Comitê de Relações Exteriores e no Comitê de Inteligência da Câmara, o que significa que provavelmente presidirão dois dos painéis mais focados na segurança nacional quando o novo Congresso se reunir em 3 de janeiro.













Embora ambos tenham pedido maior responsabilidade sobre como a ajuda à Ucrânia é distribuída, nenhum deles expressou preocupação com a escalada do conflito. Na verdade, McCaul exigiu que Washington enviasse armamento de longo alcance para a Ucrânia e repreendeu o governo do presidente Joe Biden por reter algum equipamento militar. A Rússia alertou em várias ocasiões que dar armas de longo alcance a Kiev cruzaria um “linha Vermelha,” tornando os EUA um “parte direta no conflito”.

Questionado sobre os riscos de fornecer armas que possam atingir alvos mais distantes na Rússia, McCaul disse: “A Crimeia não faz parte da Rússia sob a lei internacional, então se eles podem atacar a Crimeia, acho que é um jogo justo. Acho que o problema é que eles não querem ser provocativos.”

O apoio bipartidário está aumentando para exigir o rastreamento das armas enviadas à Ucrânia. Apenas cerca de 30% do armamento dado à Ucrânia pelos EUA e seus aliados ocidentais chega às linhas de frente porque a ajuda tem que passar por um desafio de “senhores do poder, oligarcas [and] atores políticos”, A CBS News noticiou em agosto. Posteriormente, o veículo alterou sua reportagem e cancelou a exibição de um documentário sobre o assunto em meio a protestos do governo ucraniano.