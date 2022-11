Ex-ciberczar alemão inocentado das acusações contra a Rússia – Foto — CMIO

Arne Schonbohm teria sido nomeado para um novo cargo sênior, depois que nenhuma evidência foi encontrada

O ex-chefe do Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha (BSI), Arne Schonbohm, foi inocentado das acusações sobre seus supostos laços com a Rússia, informou o jornal Bild no domingo. O funcionário foi agora nomeado para um novo cargo no governo, de acordo com a agência.

Schonbohm, que chefiava o BSI desde fevereiro de 2016, se viu no meio de um escândalo de espionagem em meados de outubro, depois que o Bild e a ZDF TV relataram que o funcionário poderia estar ligado à inteligência russa por meio do Conselho de Segurança Cibernética da Alemanha.

De acordo com relatos da mídia, o conselho, cofundado por Schonbohm em 2012, era efetivamente uma subsidiária da empresa russa de segurança cibernética OAO Infotecs, supostamente liderada por um ex-funcionário da KGB.













As alegações desencadearam processos administrativos contra Schonbohm, que teria sido banido de “conduzindo negócios oficiais” pela ministra do Interior alemã, Nancy Faeser. Em última análise, o ministério não conseguiu provar qualquer má conduta por parte de Schonbohm no tribunal, de acordo com o Bild.

O ex-chefe do BSI agora foi nomeado para liderar outra agência governamental sob o Ministério do Interior, a Academia Federal de Administração Pública (BAkoV). A agência é muito menor do que o BSI – com 100 funcionários em vez de 1.700 – e o trabalho não paga tão bem – € 10.600 por mês contra € 11.700.

Schonbohm supostamente recusou a oferta no início, então o posto BAkoV foi atualizado especificamente para ele. Esta atualização já foi incluída no orçamento do próximo ano, informou o Bild. O oficial deve assumir seu novo cargo em 6 de dezembro.