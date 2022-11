As temperaturas nos escritórios do Bundestag caíram para 18 graus C ou menos, relata o Der Spiegel

Com o início do tempo mais frio, os legisladores do parlamento alemão estão lutando para se manter aquecidos em seus locais de trabalho, de acordo com o Der Spiegel. Como o Bundestag reduz seu consumo de energia em meio à crise, alguns parlamentares reclamaram que tais condições criam riscos à saúde, informou o jornal na sexta-feira.

No artigo, intitulado ‘A era do gelo no parlamento’, a revista mencionou que alguns ministros e legisladores têm usado pulôveres de gola alta por baixo de suas jaquetas e xales ou cachecóis nos escritórios.

Segundo Der Spiegel, “ficou frio no Bundestag, desagradavelmente frio.”

A agência citou a legisladora do Partido Verde, Renate Kuenast, reclamando: “Sentei-me com uma jaqueta no escritório e tenho corrido constantemente. No entanto, depois de um curto período de tempo, eu já estava com o nariz frio.”

Diz-se que as temperaturas dentro do parlamento alemão caíram significativamente há pouco mais de uma semana. No escritório de Kuenast, o termostato marcava 18,2 graus Celsius, embora ela dissesse que estava ainda mais frio no dia anterior. A ex-ministra da agricultura acrescentou que alguns de seus colegas tiveram uma situação ainda pior em seus locais de trabalho, colocando potencialmente sua saúde em risco.

De acordo com a legislação de economia de energia proposta por Robert Habeck, vice-chanceler e ministro de assuntos econômicos e ação climática, e aprovada pelo parlamento em agosto, as temperaturas em prédios não residenciais do governo, incluindo o Bundestag, devem ser mantidas em 19 graus C, com corredores não sendo aquecidos.













O relatório do Der Spiegel surge em meio a uma crise energética aguda na Alemanha, já que a UE tem se esforçado para se livrar do fornecimento de energia da Rússia.

Após a operação militar de Moscou na Ucrânia, as nações ocidentais impuseram novas sanções abrangentes à Rússia. No entanto, as restrições levaram à disparada dos preços do gás na UE.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, essas políticas levarão a “consequências muito deploráveis” para o bloco, com até 20 anos de desindustrialização pela frente.