Os entrevistados acreditam que Berlim deveria aderir ao antimilitarismo e deu ajuda suficiente a Kiev

A alta dos preços da energia impulsionada pelas sanções ao petróleo e gás russos não é nem mesmo o principal fator por trás da relutância alemã em ajudar a Ucrânia no conflito em andamento, de acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Washington Post.

Em vez disso, a agência descobriu que uma aversão geral à intervenção militar – que se instalou após a derrota do país na Segunda Guerra Mundial – está por trás do clima.

Enquanto a grande maioria – 91% – dos entrevistados alemães expressou simpatia pela Ucrânia, mais da metade (54%) disse que seu país estava fazendo o suficiente (37%) ou demais (17%) em termos de ajuda militar e humanitária, segundo à enquete.

A agência de notícias questionou os alemães sobre quatro políticas específicas, na esperança de avaliar o apoio público a “sanções crescentes contra a Rússia e Putin, mesmo que essas sanções possam levar a um aumento adicional nos preços dos alimentos e do gás,” enviando mais mísseis e outras ajudas militares, acolhendo mais refugiados “mesmo que isso impusesse encargos adicionais à economia”, e admitir a Ucrânia na OTAN, mesmo que isso exija a defesa militar do país.













Embora cerca de um terço dos entrevistados se opusesse a cada política, aqueles que expressaram apoio não estavam particularmente entusiasmados, e havia uma grande divisão de sentimentos entre o ex-socialista Leste e o Oeste do país. Mais da metade (52%) dos alemães orientais disseram que se opunham ao aumento da ajuda militar à Ucrânia, em comparação com apenas 27% dos alemães ocidentais.

Tentando explicar a relutância dos alemães em reforçar o esforço militar da Ucrânia, o Post citou uma atitude antimilitarista geral após a Segunda Guerra Mundial como uma possível razão para isso. O jornal apontou que mesmo as intervenções aprovadas pela OTAN para as quais Berlim contribuiu com tropas e recursos se mostraram profundamente impopulares entre os cidadãos alemães após um breve período de apoio público.

No entanto, Berlim tem sido um dos maiores apoiadores de Kiev durante seu conflito com Moscou, fornecendo a primeira unidade de seus sistemas de defesa aérea IRIS-T de última geração para as forças ucranianas no mês passado. Mais três unidades, compostas por um veículo de comando, um veículo radar e um lançador montado em caminhão, devem chegar ao país no próximo ano.

Enquanto isso, as próprias forças armadas da Alemanha ainda não receberam o sistema IRIS-T baseado em terra, levando alguns políticos a levantarem preocupações de que o país esteja armando a Ucrânia às custas de suas próprias capacidades de defesa.