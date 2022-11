Reino Unido confirma transferência de armas avançadas para a Ucrânia – CMIO

O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que a Grã-Bretanha está fornecendo à Ucrânia modernos mísseis Brimstone 2 guiados a laser, ignorando os repetidos avisos de Moscou sobre o risco de desencadear um conflito direto entre a OTAN e a Rússia.

O ministério postou um videoclipe no Twitter no domingo, mostrando pelo menos um palete de mísseis de alta precisão sendo entregues da base Brize Norton da Royal Air Force em Oxfordshire para um aeródromo não revelado. Os mísseis faziam parte de um projeto do Reino Unido “pacote de ajuda” para a Ucrânia, disse o ministério, confirmando relatos anteriores da mídia sobre tais entregas ocorrendo por algum tempo.

“Esta ajuda desempenhou um papel crucial na paralisação dos avanços russos”, disse. o ministério afirmou em seu tweet.

🎬 Como parte de seu pacote de ajuda, o Reino Unido forneceu mísseis Brimstone 2, um míssil guiado com precisão, para as Forças Armadas Ucranianas. Essa ajuda desempenhou um papel crucial em impedir os avanços russos. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministério da Defesa 🇬🇧 (@DefenceHQ) 27 de novembro de 2022

As forças do Reino Unido começaram a fornecer versões anteriores do míssil Brimstone para a Ucrânia na primavera passada. O Brimstone 2 é muito mais avançado que seu antecessor, oferecendo cerca do triplo do alcance. Ele foi projetado para disparar de uma aeronave para atacar alvos no solo. No entanto, as tropas terrestres ucranianas usaram o míssil em caminhões adaptados, visando principalmente tanques e outros veículos blindados.













O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, revelou um novo pacote de ajuda militar no valor de £ 50 milhões (US$ 60 milhões) durante sua visita a Kiev no início deste mês. Cada míssil Brimstone 2 supostamente custa cerca de £ 175.000.

O Kremlin alertou que, à medida que os EUA, o Reino Unido e outros membros da OTAN fornecem armamento cada vez mais avançado à Ucrânia, eles estão prolongando o conflito e arriscando um confronto direto com a Rússia. Moscou caracteriza o conflito como nada menos que uma guerra por procuração contra os EUA e a OTAN, enquanto o presidente Vladimir Putin descreveu a Rússia como lutando contra “toda a máquina militar ocidental”.