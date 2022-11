MOSCOU, 28 de novembro – RIA Novosti. A promessa do primeiro-ministro Rishi Sunak de enfrentar a China e a Rússia indignou os leitores do Daily Mail.

Em resposta, os britânicos exigiram que o líder do Partido Conservador se concentrasse nos problemas domésticos, culpando o atual governo pela crise crescente no país.

“Ou talvez você precise primeiro lidar com os problemas dos cidadãos em casa antes de entrar no cenário mundial? Você ainda está muito longe de ser um estadista global”, questionou o segundo.

“Talvez já seja o suficiente? Nosso país está à beira da falência, primeiro lide com a bagunça no país que engolfou o Reino Unido por sua culpa”, outro usuário ficou indignado.

Os países ocidentais enfrentam o aumento dos preços da energia e um aumento da inflação devido à imposição de sanções contra Moscou e à política de abandono do combustível russo. Num contexto de subida do preço dos combustíveis, principalmente do gás, a indústria na Europa perdeu largamente as suas vantagens competitivas, o que também afetou outros setores da economia. Além disso, os Estados Unidos e os países europeus estão enfrentando uma inflação recorde em décadas.