Avião bate em torre de transmissão (VÍDEO) — CMIO

Um pequeno avião com duas pessoas a bordo colidiu com uma torre de transmissão, causando uma queda de energia generalizada em Gaithersburg, Maryland, na noite de domingo.

As autoridades conseguiram contactar o piloto e o passageiro do avião, confirmando que ambos estão vivos na sequência do incidente, ocorrido por volta das 18h15 locais.

A polícia isolou a área e pediu aos moradores que ficassem longe, alertando que alguns dos fios ainda estavam energizados. Cerca de uma hora depois, os socorristas ainda estavam trabalhando para resgatar as duas pessoas, que estavam presas nas linhas de energia, penduradas a cerca de 30 metros (100 pés) no ar.

“Temos um homem em contato com eles, eles parecem estar bem neste momento. No entanto, eles estão em uma situação muito precária devido ao fato de estarem pendurados a cerca de 30 metros de altura e tudo ainda estar energizado”. um porta-voz do Serviço de Bombeiros e Resgate do Condado de Montgomery, Pete Piringer, disse em um vídeo que gravou no local.

O incidente deixou dezenas de milhares de casas sem eletricidade em todo o norte do condado de Montgomery, informou a Potomac Electric Power Company.

“Confirmamos que um avião particular entrou em contato com as linhas de transmissão da Pepco no condado de Montgomery, resultando em uma interrupção para aproximadamente 85.000 clientes”, disse. a empresa twittou.

“Estamos aguardando liberação para o local antes que as equipes possam começar a trabalhar para estabilizar a infraestrutura elétrica e começar a restaurar o serviço”, disse. acrescentou.