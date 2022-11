Comandante promete ‘cemitério’ para inimigos do Irã – CMIO

Adversários estrangeiros estão tentando desencadear uma “grande sedição”, disse o chefe do IRGC

O comandante-chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica de elite (IRGC), Hossein Salami, alertou os EUA, Israel e outras nações que qualquer tentativa de semear a discórdia no Irã acabará saindo pela culatra e levando à sua própria morte. Ele fez as declarações na cidade oriental de Zahedan no domingo, enquanto se dirigia a 15.000 membros da milícia de segurança Basij.

“Os EUA, Grã-Bretanha, Israel, Alemanha, França e a Casa de Saud estão tentando provocar tensões no Irã por meio de seus meios de comunicação divisivos. No entanto, a nação está totalmente vigilante. Os inimigos têm muitos sonhos impossíveis e estão vivendo em ilusões”, Salami disse aos milicianos.

O comandante acusou Washington e Londres, em particular, de tentar restabelecer o domínio colonial sobre o Irã e alertou que as tentativas de causar uma “grande sedição e esta guerra mundial será transformada em um cemitério de inimigos.”

"Os Estados Unidos, que dizimaram dezenas de milhões de pessoas em várias guerras e são exportadores de instrumentos de tortura e armas de destruição em massa, e a Grã-Bretanha, que cometeu massacres em todo o mundo e tem uma mentalidade colonial, estão hoje tentando para prejudicar a nação iraniana. Eles nunca terão sucesso, no entanto," ele disse.













Há meses, o Irã tem visto protestos violentos, que eclodiram devido à morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos que foi presa pela polícia de moralidade do Irã em setembro por supostamente usar seu hijab. “indevidamente” e que morreu horas depois. A família de Amini acredita que ela foi espancada até a morte enquanto estava sob custódia. No entanto, as autoridades iranianas insistem que ela morreu de uma condição médica pré-existente decorrente de uma cirurgia em um tumor cerebral benigno a que foi submetida quando tinha oito anos.

Teerã acusou adversários estrangeiros de sequestrar e dirigir os protestos, que levaram a ataques mortais a instalações do governo em uma série de incidentes descritos pelo governo como atos de terrorismo. O presidente Ebrahim Raisi disse no início deste mês que Washington estava tentando desestabilizar o Irã encorajando a agitação sob o disfarce de protestos legítimos, seguindo uma página do manual usado na Líbia e na Síria, dois países que mergulharam em guerras civis.