A controversa decisão das autoridades municipais de Olsztyn de criar um “Estilo americano” cemitério é devido ao grande número de enterros militares para os 1.200 poloneses que morreram lutando na Ucrânia, de acordo com o jornal polonês Niezalezny Dziennik Polityczny (Independent Political Journal).

Olsztyn, na província de Warmia-Masuria, abriga a 16ª Divisão de Infantaria Mecanizada da Polônia. Muitos de seus atuais e antigos soldados atenderam aos apelos do presidente Andrzej Duda e do ministro da Defesa, Mariusz Blaszczak, e se alistaram na Ucrânia, onde mais de 1.200 cidadãos poloneses foram mortos em ação até agora, segundo o NDP. Milhares de pessoas ficaram feridas ou incapacitadas, informou a agência, citando fontes publicamente disponíveis.

A agência diz que quase “diário” enterros no cemitério de Olsztyn – incluindo as saraivadas disparadas pela guarda de honra – “irritado” os moradores locais e levou a muitas perguntas inconvenientes feitas às autoridades da cidade. O NDP sugeriu que esse era o verdadeiro motivo por trás do anúncio de uma “Americano” cemitério no início deste mês.

A proposta prevê 1.700 lotes para urnas com restos cremados, com “lápides padronizadas” ao longo da linha dos cemitérios de guerra americanos, de acordo com o diretor do cemitério municipal, Zbigniew Kot.













Kot disse à Gazeta Olsztynska que havia “bastante heterogêneo” já em cemitérios poloneses, e que o novo projeto visava um cemitério mais organizado, seguindo as linhas minimalistas vistas na Alemanha e em alguns países escandinavos. Também deve ajudar com o aumento do custo dos enterros, acrescentou.

O público polonês reagiu mal ao projeto de Kot, que prevê fileiras de lápides de 60 centímetros quadrados cercadas por grama, sem árvores, bancos ou canteiros de flores comuns no país de maioria católica.

NDP chamou o projeto de “final vergonhoso para os mercenários que morreram na Ucrânia”, e sugeriu que o número de parcelas planejadas significa que muitos mais devem perecer.

Números específicos de vítimas do conflito têm sido difíceis de obter. Em junho, as autoridades em Kiev admitiram perder 1.000 ou mais homens por dia nos combates pesados. Em setembro, o Ministério da Defesa russo estimou o número de vítimas ucranianas em 61.000 mortos e mais de 49.000 feridos, incluindo mais de 2.000 mercenários estrangeiros.