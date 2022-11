UE se move para igualar evasão de sanções com terrorismo – CMIO

O Conselho Europeu adicionou ‘violação de medidas restritivas’ à lista de crimes do bloco

A UE deu o primeiro passo para tornar as violações de sanções um crime em todo o bloco, no mesmo nível do terrorismo, tráfico de seres humanos e crime organizado. Na segunda-feira, o Conselho Europeu votou por unanimidade para adicionar “violação de medidas restritivas” à sua lista de “crimes da UE” que carregam penalidades universais em todos os estados membros.

A medida visa fechar quaisquer brechas nas interpretações individuais dos Estados membros sobre os pacotes de sanções anti-russos adotados desde o início da operação militar de Moscou na Ucrânia em fevereiro. O ministro da Justiça tcheco, Pavel Blazek, elogiou a decisão do Conselho Europeu como “uma ferramenta essencial para garantir qualquer tentativa de burlar [the EU’s sanctions against Russia] será parado.”

Para garantir a obediência uniforme às sanções da UE em todos os estados membros, a Comissão Europeia deve propor regras mínimas que definam crimes e penalidades relacionadas à violação de medidas restritivas, de acordo com um comunicado de imprensa do Conselho Europeu. Essa diretiva será então discutida e posteriormente adotada pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu.













A UE tem o poder de adotar e aplicar em todo o bloco “regras mínimas” sobre as definições de infrações penais em áreas de “crime particularmente grave” que têm uma dimensão transfronteiriça.

Além do terrorismo, são considerados tráfico de pessoas e crime organizado, tráfico ilícito de drogas e armas, falsificação de dinheiro e outras formas de pagamento, lavagem de dinheiro, exploração sexual de mulheres e crianças, crimes de informática e corrupção”.crimes da UE.”

Os estados membros da UE têm lutado para chegar a um acordo sobre vários aspectos do regime de sanções anti-russas, como um teto de preço para as exportações marítimas de petróleo e a inclusão de diamantes russos em futuros pacotes de sanções.

A decisão do Conselho Europeu de elevar as violações de sanções a “crime da ue” nível é visto como um precursor necessário para os esforços do bloco para confiscar centenas de bilhões de dólares em ativos estatais e privados russos atualmente protegidos pela lei internacional em nome da reconstrução da Ucrânia, de acordo com o Politico.

Embora não seja legalmente possível confiscar unilateralmente os bens de outro país sob os regulamentos existentes, a Comissão Europeia lançou recentemente uma iniciativa para identificar “formas de fortalecer o rastreamento, identificação, congelamento e gerenciamento de ativos como etapas preliminares para possível confisco”, revelou um documento visto pelo Politico no início deste mês.