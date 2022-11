“Oriente contra o Ocidente”. Em que Putin e Tokayev concordaram?

MOSCOU, 28 de novembro – RIA Novosti, Renat Abdullin. Os presidentes da Rússia e do Cazaquistão conversaram em Moscou. Kassym-Jomart Tokayev se encontrou com Vladimir Putin pela 11ª vez e pela primeira vez como chefe de Estado recém-eleito. Os resultados da cimeira – no material RIA Novosti.

Fortalecimento na Ásia

Por ocasião do 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, a Rússia e o Cazaquistão assinaram uma declaração descrevendo as principais posições geopolíticas das partes.

16:15 Rússia e Cazaquistão continuarão a manter a proximidade dos povos

“A Federação Russa e a República do Cazaquistão defendem a despolitização das atividades das organizações econômicas multilaterais que não têm foco político, a fim de garantir a resposta mais rápida e eficaz aos desafios modernos no campo do comércio internacional e das relações econômicas”, diz o documento.

O Cazaquistão não aderiu às sanções anti-russas. Ao mesmo tempo, coopera estreitamente com a China e Pequim também não é contra Moscou. Essa “frente antiamericana” não pode deixar de preocupar os americanos que buscam aumentar sua influência na Ásia.

No entanto, os líderes russo e cazaque não se concentraram nos desafios da política externa do Ocidente. Eles se concentraram em apoiar os estados necessitados.

“A Federação Russa e a República do Cazaquistão continuarão a criar condições técnicas e econômicas favoráveis ​​para o trânsito de recursos energéticos através dos territórios uns dos outros para terceiros países de acordo com as obrigações internacionais”, diz a declaração.

Além disso, Moscou e Astana se engajarão na especialização de produção e cooperação em todas as áreas da indústria.

A prioridade da política externa é a Comunidade de Estados Independentes: “A Federação Russa e a República do Cazaquistão continuarão a cooperar ativamente para fortalecer os processos de integração na CEI”.

Além disso, ambas as partes “observam a necessidade da entrada em vigor o quanto antes da Convenção sobre o Estatuto Jurídico do Mar Cáspio de 12 de agosto de 2018, o cumprimento de todos os princípios das atividades dos Estados costeiros no Mar Cáspio desde que por esta convenção, a fim de aumentar a eficácia da cooperação do Cáspio.” Esta convenção consagra os direitos soberanos dos países do litoral do Cáspio aos seus recursos, bem como a disposição sobre a não presença de forças armadas extra-regionais nos mesmos. O documento não é assinado apenas pelo Irã.

No geral, a declaração tornou-se uma espécie de elo entre o mandato presidencial anterior de Tokayev e o novo, garantindo os fundamentos fundamentais das relações russo-cazaques.

Democratização no Cazaquistão

Mais de 80% dos eleitores votaram em Kassym-Zhomart Tokayev nas eleições antecipadas de novembro. Segundo o presidente, as pessoas confiavam nele – e isso é o principal.

26 de novembro, 07:59 Tokayev toma posse como presidente do Cazaquistão

Putin chamou esse resultado de “surpreendente” – no sentido de confiança – e abre novas oportunidades para o desenvolvimento do país e as relações com Moscou.

De acordo com a constituição recentemente adotada do Cazaquistão, esta eleição é a última de Tokayev. Em sete anos ele não será reeleito. A natureza democrática desta reforma é óbvia. Mas os críticos ainda estão insatisfeitos: temem que o presidente mude a lei básica novamente nos próximos anos.

contatos ativos

A visita a Moscou é a primeira de Tokayev desde sua reeleição. Foi assim em 2019. Em seguida, os líderes dos dois países também discutiram várias questões de relações bilaterais e perspectivas de integração na região da Eurásia.

16:06 Rússia e Cazaquistão pretendem fortalecer cooperação no setor de energia

Em outubro do mesmo ano, a convite de Putin, Tokayev participou da 16ª reunião anual do Valdai International Discussion Club, dedicada ao papel do Oriente na geopolítica global. Lá, o presidente do Cazaquistão propôs transformar a Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia (CICA) em uma organização

Um mês depois, Tokayev chegou a Omsk para o XVI Fórum de Cooperação Inter-regional entre a Rússia e o Cazaquistão.

Em junho de 2020, ele compareceu ao Desfile da Vitória na Praça Vermelha e participou da cerimônia de colocação de coroas de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido em Alexander Garden. Dois meses depois, ele visitou Moscou em uma visita de trabalho e, nas negociações com Putin, enfatizou que o Cazaquistão e a Rússia são aliados de pleno direito.

Em 2021, em uma reunião informal dos chefes de estado da CEI, Tokayev agradeceu à Rússia por sua ajuda durante a pandemia. Em fevereiro de 2021, conversei em Moscou com Putin e o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Em maio de 2022, ele esteve na capital russa na cúpula do CSTO e em junho – em São Petersburgo no fórum econômico internacional.

Em agosto, houve conversas em Sochi e, em 7 de outubro, uma reunião informal de líderes da CEI em Moscou.