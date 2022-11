A doença agora será chamada de ‘mpox’ para evitar “linguagem racista e estigmatizante”, anunciou o órgão de vigilância da saúde da ONU

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou oficialmente um novo nome para o vírus da varíola dos macacos, recomendando que seja chamado de ‘mpox’ a partir de agora. Ambos os nomes serão usados ​​simultaneamente por um ano antes que ‘monkeypox’ seja eliminado, disse o órgão de vigilância da saúde da ONU.

O novo nome foi decidido após consultas com “especialistas globais”, disse a OMS em um comunicado. A mudança era necessária porque “linguagem racista e estigmatizante online, em outros ambientes e em algumas comunidades foi observada e denunciada” em meio ao surto global da doença viral no início deste ano, explicou o cão de guarda.

O novo termo deve substituir gradativamente o antigo na Classificação Internacional de Doenças (CID), divulgada e mantida pela OMS. “Normalmente, o processo de atualização do CID pode levar vários anos. Nesse caso, o processo foi acelerado, mas seguindo as etapas padrão”, disse. O termo ‘monkeypox’, no entanto, permanecerá pesquisável no índice “para corresponder à informação histórica,” observou o cão de guarda.













O vírus foi identificado pela primeira vez em macacos no final da década de 1950. A varíola humana dos macacos recebeu seu nome na década de 1970, muito antes de a OMS apresentar seu guia de ‘melhores práticas para nomear doenças’, lançado em 2015.

De acordo com essas melhores práticas, novos nomes de doenças não devem ser ofensivos de forma alguma e devem ser fornecidos “com o objetivo de minimizar o impacto negativo desnecessário de nomes no comércio, viagens, turismo ou bem-estar animal.”

Nos últimos meses, a OMS enfrentou crescente pressão de Washington sobre o termo ‘varíola dos macacos’, com o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, supostamente ameaçando uma ação unilateral, a menos que o cão de guarda agisse rapidamente. Funcionários dos EUA alegaram que o nome varíola dos macacos está dificultando os esforços de vacinação, principalmente entre pessoas de cor.

A doença ganhou destaque global no início deste ano, depois que dezenas de milhares de casos foram detectados na América do Norte e na Europa. Embora tecnicamente não seja uma infecção sexualmente transmissível, ela se espalha predominantemente através do contato com a pele e mucosas e afeta predominantemente homens gays.