MOSCOU, 28 de novembro – RIA Novosti. A mídia envolvida na publicação dos materiais do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, apelou ao governo dos EUA para retirar as acusações contra ele, informou o Guardian.

A publicação lembrou que há exatamente 12 anos The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel e El Pais se uniram para publicar trechos de 250.000 documentos recebidos por Assange.

Os editores e proprietários de mídia que publicaram as revelações se reuniram para se opor publicamente aos planos de indiciar o fundador do WikiLeaks sob uma lei criada para punir espiões durante a Primeira Guerra Mundial.

Jornalistas dizem que as acusações contra Assange estabelecem um precedente perigoso para a liberdade de imprensa.

13 de outubro, 12h33 Assange tornou-se um dos três finalistas entre os candidatos ao Prêmio Sakharov

O fundador do WikiLeaks enfrenta 175 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele foi acusado de divulgar o maior corpo de informações confidenciais da história do país. Agora ele está tentando apelar para o Tribunal Superior de Londres um recurso contra a decisão de extraditá-lo do Reino Unido.

Assange ganhou destaque em 2006 por seu trabalho em um site projetado para publicar documentos classificados. Em 2010, ele tornou público o vídeo secreto dos militares dos EUA. A filmagem mostrou como pelo menos 18 civis foram mortos após um ataque de helicóptero da Força Aérea dos EUA em Bagdá em 2007.

Ele também publicou 250.000 documentos diplomáticos dos EUA no site WikiLeaks. Além disso, Assange apresentou um programa no canal RT, a estréia de um projeto de televisão chamado “The World Tomorrow” (The World Tomorrow) ocorreu em 17 de abril de 2012.